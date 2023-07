“Prefeitura anuncia requisitos para agendamento de vacinação contra a raiva em bairros específicos”

Requisitos para agendamento de vacinação em Curitiba

A prefeitura de Curitiba divulgou os requisitos para o agendamento da vacinação contra a COVID-19. Segundo as informações, os moradores dos bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará, que possuam cães e gatos, poderão realizar o agendamento.

Agendamento de vacinação para moradores dos bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará

Se você mora em um desses bairros e possui um cão ou gato, fique atento aos requisitos para agendar a vacinação:

Apresentar comprovante de residência no nome do tutor do animal;

Levar documento de identificação com foto;

Apresentar a carteira de vacinação do animal, com as vacinas em dia;

Agendar o horário de vacinação através do site da prefeitura.

É importante ressaltar que o agendamento é obrigatório e deve ser feito com antecedência. A vacinação será realizada nos postos de saúde dos respectivos bairros.

Fonte: g1.globo.com