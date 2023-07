“Acidente grave na Linha Verde de Curitiba deixa motorista em estado grave e passageiros feridos”

Acidente grave na Linha Verde, em Curitiba

No último domingo (30), um acidente grave ocorreu na Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O incidente envolveu um biarticulado e um carro que avançou o sinal vermelho, atingindo em cheio a lateral do ônibus.

Socorro e ferimentos

O motorista do biarticulado saiu ileso, mas o condutor do carro sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao Hospital Cajuru. Além disso, cinco passageiros do ônibus também sofreram ferimentos, porém sem gravidade. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram assistência aos envolvidos.

Trânsito afetado

Devido ao acidente, o trânsito na região ficou lento, causando congestionamentos. As autoridades estão trabalhando para normalizar a situação e orientar os motoristas.

