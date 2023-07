Homem é esfaqueado em Curitiba: irmão gêmeo é apontado como autor do ataque

Homem é esfaqueado no bairro Boqueirão em Curitiba

No último domingo (30), um homem de 42 anos foi socorrido às pressas após ser esfaqueado no bairro Boqueirão, em Curitiba. Segundo relatos dos moradores da Rua Bom Jesus de Iguape, o autor do ataque seria o irmão gêmeo da vítima.

O soldado Nunes, do Siate do Corpo de Bombeiros, explicou que a vítima recebeu os primeiros socorros de populares, mas ao chegarem no local, os socorristas constataram que a vítima estava gravemente ferida, com três marcas de facadas pelo corpo e quase em parada cardíaca.

“Chegamos na ocorrência e a vítima estava amparada por populares. Ela levou três facadas na região das costas e do abdômen. Fizemos a contenção do sangramento e a equipe médica conseguiu levar o homem até o hospital”, afirmou o soldado Nunes em entrevista à Banda B.

O irmão gêmeo, apontado como autor dos ataques, não foi encontrado no local. Segundo os moradores, ambos seriam usuários de drogas e costumavam se envolver em brigas frequentemente. A vítima foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador e a Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o caso.

