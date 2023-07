Grave acidente na Linha Verde: Motorista que furou sinal é atingido por biarticulado e fica em estado crítico

Motorista de veículo Vectra fica em estado grave após colisão com biarticulado na Linha Verde

No último domingo (30), um motorista de um veículo Vectra ficou gravemente ferido após ser atingido por um biarticulado em um trecho da Linha Verde, no Pinheirinho, em Curitiba. Além do motorista, também ficaram feridos passageiros que estavam no transporte coletivo, incluindo uma mãe e suas duas filhas.

Relato de uma passageira do transporte coletivo

Uma passageira do transporte coletivo relatou o momento do acidente à reportagem da Banda B. Segundo ela, havia poucos passageiros dentro do biarticulado, a maioria deles sentados. Ela também destacou que o sinal estava aberto para o ônibus e afirmou que o carro estava em alta velocidade.

“Foi um impacto bem forte. Algumas pessoas caíram dentro do ônibus, bateram pernas, braços. Mas, assim, nada de grave. Eu caí do banco, com a perna dobrada, e fui para frente com a força do impacto. Quando a gente viu, encontramos o motorista preso no veículo. Um susto com o impacto forte”, relatou a passageira do transporte coletivo em entrevista à Banda B.

Atendimento do Corpo de Bombeiros

O motorista do ônibus informou ao Corpo de Bombeiros que o condutor do automóvel teria furado o sinal vermelho enquanto seguia pela Linha Verde, sentido Fazenda Rio Grande, no cruzamento com a Rua Sander Roberto da Cunha.

O motorista do Vectra foi encontrado no banco do passageiro, levantando a suspeita de que ele estivesse sem o cinto de segurança. O tenente Alves, do Corpo de Bombeiros, explicou que o homem ficou com vários ferimentos, incluindo no rosto, no peito e na perna, que oferecem risco à vida.

“O relato do condutor do coletivo é que ele estava vindo do terminal do Pinheirinho sentido à Linha Verde, com o sinal aberto, e o motorista do carro teria furado o sinal. Não é a primeira vez que atendo ocorrências neste local. Poderia ter sido uma tragédia maior”, afirmou o tenente Alves em entrevista à Banda B.

Estado de saúde do motorista do Vectra

O motorista do Vectra foi encaminhado ao Hospital Cajuru, devido à gravidade de seus ferimentos. Felizmente, nenhum passageiro do ônibus precisou ser levado ao hospital.

