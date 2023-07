Funcionamento da tocha olímpica: tudo sobre

A Tocha Olímpica, um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos, é desenvolvida a cada edição do evento com base nas características do país onde os jogos devem acontecer. Além disso, a tocha carrega significados que remetem à Grécia Antiga, onde as Olimpíadas tiveram sua origem. O fogo é aceso 100 dias antes do começo da competição, em Olímpia, na Grécia, a partir da luz solar. Antes de embarcar para a cidade-sede, a tocha acesa passa por algumas cidades gregas e outras localidades no país que receberá os jogos. O revezamento da tocha, que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos, é a representação de uma lenda grega. Nessa lenda, Prometheus teria roubado o fogo de Zeus e entregado aos seres humanos. Além do simbolismo cultural e histórico, existem curiosidades científicas sobre a tocha. Na cerimônia de acendimento do fogo olímpico, uma pequena quantidade de grama seca é colocada em um instrumento chamado skaphia, que concentra os raios solares em um ponto, provocando a combustão. A chama é então passada para a tocha olímpica, que segue em revezamento até o local da abertura dos jogos. O fogo também é transferido para um lampião que tem combustível para durar 15 horas. São quatro os lampiões que viajam o mundo reacendendo a tocha. O revezamento é feito de diversas formas, por via terrestre ou até mesmo debaixo d’água. O fogo da tocha é gerado pela combustão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composto por propano e butano. O GLP evaporado gera a combustão, mantendo a chama acesa. O cartucho com o gás tem combustível para queimar durante 20 minutos apenas, por isso são fabricadas diversas tochas e é realizado o revezamento. Durante a passagem das chamas, a organização substitui tochas já queimadas por outras cheias de gás. A fabricação da tocha atualmente é feita com alumínio, que diminui o peso da peça. Cada cidade-sede desenvolve o design da tocha com base em características regionais.

Fonte: Brasil Escola