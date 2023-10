“Frentista é vítima de ataque racista e xenofóbico em posto de combustíveis em Curitiba”

Câmeras de segurança flagram ataque racista e xenofóbico em posto de combustíveis em Curitiba

No último sábado (14), um frentista de 18 anos foi vítima de um ataque racista e xenofóbico enquanto trabalhava em um posto de combustíveis no bairro Boqueirão, em Curitiba (PR). As câmeras de segurança registraram o momento em que o cliente, identificado como Marcelo Francisco, proferiu ofensas racistas e xenofóbicas contra Juan Pablo de Castro.

Marcelo chamou Juan de “neguinho macaco” e “nordestino do inferno”, além de fazer comentários discriminatórios sobre a região nordeste do Brasil. O ataque ocorreu durante a madrugada e, segundo a vítima, foi motivado pela venda de um macarrão instantâneo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo se irritou quando o frentista pediu que ele pagasse o produto antes do consumo. O agressor afirmou ser empresário e que pagava três vezes mais do que Juan ganhava apenas para humilhá-lo.

Em determinado momento, Marcelo chegou a empurrar o frentista, mas ele conseguiu se segurar. O caso foi registrado em uma delegacia e Marcelo Francisco pode ser indiciado por injúria, injúria racial e xenofobia.

Advogado de Juan pedirá a prisão de Marcelo

O advogado de Juan, Igor José Ogar, afirmou que irá pedir a prisão de Marcelo pelas acusações de racismo e xenofobia. É importante que casos como esse sejam punidos para que a sociedade possa avançar na luta contra o preconceito.

