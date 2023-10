Homem ofende frentista com comentários racistas e xenofóbicos em Curitiba

Vídeo registra homem ofendendo frentista com comentários racistas e xenofóbicos em Curitiba

Um vídeo enviado para o serviço 190 da Polícia Militar do Paraná registrou o momento em que um homem ofende, com comentários racistas e xenofóbicos, o funcionário de um posto no bairro Boqueirão, em Curitiba, na madrugada deste sábado (14).

O homem diz ao funcionário que é empresário e “ganha três vezes mais” para poder xingá-lo de “neguinho, otário, nordestino dos inferno” e “macaco”. Nervoso, o homem chega a tentar empurrar o frentista com o corpo, depois de ameaçar processar o estabelecimento e deixar o posto depois de ofensas homofóbicas.

De acordo com o superintendente da PRF no Paraná, Fernando Cesar Oliveira, que publicou o vídeo em seu perfil do Instagram, o posto de combustíveis fica na esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a rua Bley Zornig.

Segundo o g1, a gravação não mostra como a confusão começou, mas consta no Boletim de Ocorrência que o homem ficou alterado durante a compra de um macarrão instantâneo. Uma das vítimas pediu para registrar a compra antes de deixar o funcionário fazer o macarrão, o que deixou o suspeito irritado.

Identificação do autor das ofensas

O autor das ofensas já foi identificado pela Polícia Civil do Paraná como Marcelo Francisco da Silva. Imagens das câmeras de segurança e filmagens realizadas no momento do fato estão sendo recolhidas para análise. A vítima já foi ouvida e as equipes estão em campo para apurar o caso e garantir a aplicação da lei.

Inquérito policial será instaurado

O delegado Nasser Salmen, do 7º Distrito Policial, afirmou que um inquérito policial será instaurado na segunda-feira (16) para investigar o caso.

Pedido de prisão

O advogado Igor José Ogar, que defende as vítimas, disse que vai pedir para o suspeito ser indiciado por injúria, injúria racial e xenofobia. Além disso, ele também pedirá a prisão do homem.

