“Milagre em Curitiba: Pedestre escapa por centímetros de grave acidente entre carros no bairro Sítio Cercado”

Grave acidente entre carros no bairro Sítio Cercado, em Curitiba

Um incidente impressionante ocorreu no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, quando uma pedestre escapou por centímetros de um grave acidente envolvendo dois carros. Alguns podem até chamar de “milagre” o fato de ela ter saído ilesa.

O susto no Sítio Cercado

No bairro Sítio Cercado, uma pedestre teve sua vida por um fio ao se envolver em um acidente entre dois carros. Por uma questão de centímetros, ela conseguiu escapar de um destino trágico.

A importância da segurança no trânsito

Esse incidente serve como um alerta para a importância de respeitar as leis de trânsito e adotar medidas de segurança. A vida pode mudar em um segundo e é fundamental estarmos atentos e conscientes ao dirigir ou atravessar uma rua.

