Foragido da Justiça por homicídio é encontrado com maconha em praia do litoral de SP – Jornal Floripa

A Prefeitura de Santos informou que foram capturados foragidos em apenas um mês na cidade. Um homem foragido da Justiça acusado de homicídio foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos na Praia do Boqueirão. Segundo a prefeitura, este é o sétimo fugitivo preso em um mês.

De acordo com a administração municipal, os guardas municipais sentiram um forte cheiro de maconha enquanto passavam pela orla da praia, na região onde o criminoso estava, e decidiram abordá-lo. Durante a pesquisa de antecedentes criminais, os agentes constataram que o homem era um foragido da Justiça de Pernambuco.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Além do crime de homicídio, ele também responderá por porte de entorpecente, pois foi encontrada uma pequena porção de maconha com ele.

