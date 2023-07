Cassação de quatro vereadores por candidaturas laranjas em duas cidades da Paraíba

Depois de Boqueirão e Mãe D’Água, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) julgou hoje e cassou os mandatos de mais quatro vereadores eleitos em 2020. Três na cidade de São José dos Cordeiros, no Cariri, e uma vereadora de São Bento, no Sertão.

No caso de São Bento o Pleno julgou um recurso cujo processo apontava fraude na cota de gênero através de quatro candidaturas laranjas do partido PROS (Partido Republicano da Ordem Social).

A existência da fraude foi reconhecida e foram anulados todos os votos da legenda, provocando a cassação do mandato da vereadora Joyciene Lúcio. O TRE também determinou a inelegibilidade por oito anos de Rosa Maria Diniz Alves Dutra, Carmemleide dos Santos Monteiro, Suzicarla dos Santos de Medeiros e Mailane da Costa Almeida, investigadas na fraude; e ainda de John Lucio da Silva, então presidente do municipal do PROS.

Já em São José dos Cordeiros o reconhecimento da fraude na cota de gênero levou à anulação dos votos recebidos pelo PC do B (Partido Comunista do Brasil).

A legenda ocupava três cadeiras na Câmara, com os vereadores Luan Queiroz, Epifânio Lira e Adiel. Com a decisão os três deverão perder os mandatos.

Nas duas cidades não haverá novas eleições. Já em Boqueirão e Mãe D’Água, como as decisões para anulação dos votos alcançaram mais da metade dos recebidos no processo eleitoral, o TRE marcará em breve eleições suplementares.

Fonte:jornaldaparaiba.com.br