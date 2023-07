Estragos em vários bairros de Curitiba causados por ciclone extratropical

Árvore caída no Passeio Público na manhã de quinta-feira, 13 de julho, após passagem o ciclone extratropical por Curitiba. (Colaborador do Plantão 190)

Em Curitiba a passagem o ciclone extratropical deixou casas sem luz e derrubou árvores por vários bairros da Capital. De acordo com a Defesa Civil do Município, os mais afetados foram Xaxim, Tarumã, Vila Izabel, Bacacheri, Batel, Cascatinha, Água Verde, Ganchinho, Hauer, Umbará, Santa Felicidade, Boqueirão, Tingui, Centro.

Em Santa Felicidade foram registradas as rajadas mais fortes de vento, com 30 km/h, segundo os dados do último boletim divulgado às 7h20 desta manhã de quinta-feira, 13 de julho. Apesar do sol aparecer, o dia amanheceu com os termômetros marcando 9ºC de mínima na região do Centro Cívico, mas a sensação era de frio de 7ºC por causa do vento gelado que soprava nesta manhã.

Pela manhã, os estragos eram ainda mais perceptíveis. Vários colaboradores enviaram ao Bem Paraná fotos de árvores e galhos caídos pelas ruas da Capital. Na Avenida Iguaçu, na manhã de quinta-feira, 13 de julho, um grande árvore ainda impedia o trânsito.

Árvore na Avenida Iguaçu: passagem do ciclone extratropical deixou vários estragos em Curitiba (Colaborador Plantão 190)

No Passeio Público uma árvore estava caída sobre a ciclovia, impedindo a passagem, conforme imagens de um outro colaborador.

Ainda pela manhã havia relatos de casas sem energia. Quase 200 mil consumidores ficaram sem energia. Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), a região mais afetada do Estado foi a Leste.

A Prefeitura de Curitiba, através do serviço 156, computou nove chamados por queda de árvores no período de 23 horas desta quarta-feira, 12 de julho, e 6h50 desta quinta-feira, 13 de julho. Na regional do Bairro Novo foi registrado um destelhamento de casa, no Ganchinho, e uma queda da fiação elétrica, no Umbará.

Rajadas de vento

Bairro Novo: 22 km/h

Boa Vista: 21,2 Km/h

Boqueirão: 23 Km/h

Centro 15 Km/h

Pinheirinho: 16,56 Km/h

Portão: 26,3 Km/h

Santa Felicidade: 30 Km/h

Tatuquara: 27 Km/h

Paraná em estado de alerta

O Paraná e Curitiba estão em alerta desde esta quarta-feira (12) por causa da passagem do ciclone extratropical que atinge o Sul do País. Na tarde de quarta, a Defesa Civil Municipal emitiu alerta para ventos fortes que podem se intensificar ao longo do dia. À noite, por causa dos ventos fortes e das chuvas, vários bairros de Curitiba tiveram queda de luz e estragos.

No litoral do Paraná, a travessia da baía de Guaratuba foi suspensa. A medida é temporária e devido aos ricos apresentados pelos fortes ventos que atingem a região por causa do ciclone extratropical que atua em todo o Sul do País.

Rio Grande do Sul alerta vermelho

No Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou para alerta vermelho as condições de tempo no Estado. Ventos muito intensos foram registrados no estado gaúcho, provocando alagamentos de destelhamentos.

