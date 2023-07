Foragido da Justiça por homicídio é detido com maconha em praia do litoral de SP – G1

Um homem foi preso nesta quarta-feira, acusado de cometer um homicídio na Praia do Boqueirão, em Santos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, após investigações que apontaram o envolvimento do suspeito no crime.

A vítima foi encontrada morta na praia, e as investigações apontaram que o crime foi cometido com o uso de maconha. O acusado foi detido e encaminhado à delegacia, onde aguardará o desenrolar do processo judicial.

As autoridades estão trabalhando para esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que a justiça seja feita. A população da região está assustada com o ocorrido e espera que medidas sejam tomadas para garantir a segurança na Praia do Boqueirão.

É importante ressaltar que o uso de drogas ilícitas, como a maconha, é crime e pode resultar em consequências graves. Além disso, a violência nas praias é um problema que precisa ser combatido, para que todos possam desfrutar desses espaços de lazer com tranquilidade.

