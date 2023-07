Acidente de trânsito envolvendo motorista e ciclista no Boqueirão, em Curitiba

O motorista de um Kadett atropelou um ciclista, na tarde desta quinta-feira (13), em um trecho da Avenida Marechal Floriano Peixoto, próximo à Rua Diogo Mugiatti, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Um vídeo obtido pela reportagem da Banda B mostra o momento exato que a vítima é atingida pelo automóvel (alerta de cenas fortes). Segundo a polícia, o homem estava com a Carteira Nacional de Trânsito (CNH) vencida.

Em entrevista à Banda B, o motorista do automóvel, que permaneceu no local após o acidente, comentou que voltava de uma entrevista de emprego pela avenida e estava a poucas quadras de casa. Ele apontou que o ciclista estava “ziguezagueando” pela ciclofaixa.

Ele saiu bem na frente do carro. Não deu tempo de frear, não deu tempo de fazer nada. Mas pelo que conversei com o pessoal que fez o socorro, ele não corre risco de vida, algo que é o mais importante. Isto me deixou muito triste.

Condutor do Kadett, em entrevista à Banda B.

No vídeo, no entanto, não é possível afirmar que o ciclista estava “ziguezagueando”. As imagens mostram o momento que o veículo invade a ciclofaixa e provoca o atropelamento. Apesar das imagens, Rosa não comenta a invasão e afirma que se tratou de uma fatalidade.

Tem estas tartarugas, que já é para o ciclista não passar ao lado do asfalto, né. Mas como a senhora falou ali, eu acho que ele está se sentindo meio mal e “ziguezagueando” com a bicicleta, né. Como ele saiu em cima do carro, não deu nem tempo de virar o volante, evitar o acidente ou algo grave. Simplesmente bateu no meu para-brisa e já na hora eu parei para prestar socorro.

Condutor do Kadett, em entrevista à Banda B.

Conceição Dantas caminhava pela avenida e contou o que viu. Ela reforçou a fala do motorista do Kadett, ao dizer que achava que o ciclista não estava bem e ainda pontuou que o ciclista saiu da faixa.

Eu vi que ele não estava vindo bem, ele estava tombando a bicicleta. Só que tentei atravessar para o lado e ver se ele estava bem, mas não deu tempo. Bem na hora, a bicicleta dele tombou, foi para o meio-fio e o carro o pegou, jogou para cima.

Conceição Dantas, testemunha.

Comerciantes disseram à Guarda Municipal que a vítima estava na ciclovia

Com outros agentes, o guarda municipal Paulo patrulhava o bairro e passava pela avenida bem na hora que houve o atropelamento. Ele disse ter ouvido que comerciantes da região falaram que o ciclista estava na ciclofaixa, diferente da versão apontada pelo condutor do Kadett e da testemunha.

Cabe a Justiça provar qual dos dois lados está certo. O condutor, dirigindo de forma errada, estava com a CNH vencida há três meses.

guarda municipal Paulo, em entrevista à Banda B.

O Siate do Corpo de Bombeiros atendeu o ciclista, um idoso de 69 anos, e o levou em estado grave ao Hospital do Trabalhador. A Polícia Civil deverá abrir um inquérito para investigar o caso. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) registrou a ocorrência.

Veja as imagens do atropelamento, abaixo:

Motorista com CNH vencida invade ciclofaixa e atropela ciclista em avenida de Curitiba. Vídeo: Colaboração/Banda B

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.bandab.com.br