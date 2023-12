Fim de semana repleto de atividades gratuitas em Curitiba: corrida smart, Brasileiro de Escalada e muito mais!

Programação de atividades gratuitas em Curitiba

Neste fim de semana, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece mais uma programação repleta de atividades gratuitas em Curitiba. Confira abaixo as opções de diversão e lazer para toda a família:

Corrida Smart

No sábado (9/12), a Smelj promove a última etapa das corridas Smart de 2023. O participante pode se inscrever gratuitamente, fazer uma corrida ou caminhada de, no mínimo, 5 km e ao final retirar sua medalha de qualquer uma das quatro etapas do Circuito de Corridas de Rua 2023. O percurso fica a critério de cada participante e ele deverá comprovar, por qualquer aplicativo de corrida, o tempo e distância percorridos. As inscrições acontecem das 7h às 11h no Parque dos Tropeiros. Vale lembrar que o ponto de largada e chegada deve ser no local das inscrições.

Viva o Sábado

No sábado também é dia de aproveitar as piscinas da Prefeitura, que estarão abertas para o programa Viva o Sábado. Os curitibanos podem brincar nas piscinas ou participar de atividades físicas e estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura. As piscinas estarão disponíveis das 13h30 às 17h15.

Aniversário da Aldeia Kakané Porã

Também no sábado, acontece a comemoração de aniversário da Aldeia Kakané Porã, que fica no Tatuquara. A festa contará com diversas atividades para as crianças, como brinquedos infláveis, cama elástica, jogos de tabuleiro gigante, mesas de pingue-pongue e pinturinha no papel kraft.

Maestro da Bola

No Ginásio do Tarumã, a partir das 10h de sábado, acontece o festival de encerramento do projeto Maestro da Bola, que reúne crianças e adolescentes dos núcleos de Esporte e Lazer das 10 regionais de Curitiba. São esperadas mais de 500 crianças, que participarão de atividades esportivas e recreativas.

Atividades nas regionais

No sábado, a Regional Matriz promove o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas para todas as idades. Já na Regional Cajuru, haverá aulas de BMX no Parque Olímpico, além de outras atividades no Centro da Juventude Audi/União. A Regional Boqueirão também estará aberta para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos e oferta de atividades recreativas.

Lazer no Parque

No domingo, a diversão será em sete pontos de Curitiba: Parque Barigui, Parque Atuba, Parque Lago Azul, Parque Náutico, Parque Linear Yberê, Parque dos Tropeiros e Praça Afonso Botelho. Serão oferecidas diversas atividades, como cama elástica, jogos de tabuleiro gigante, mesas de pingue-pongue e pinturinha no papel kraft.

