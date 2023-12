Casal é preso em flagrante por assassinato de bebê de dois meses em Curitiba

Pais são presos em flagrante acusados de matar bebê de dois meses em Curitiba

Um casal foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (07), acusados de matarem o próprio filho, um bebê de apenas dois meses, dentro da residência da família, na rua Pastor Carlos Frank, no bairro Boqueirão, em Curitiba. A criança foi levada pelos pais até a UPA do Boqueirão, em Curitiba, após ficar desacordada, mas não resistiu.

A tenente Félix, da Polícia Militar (PM), disse à Banda B que a equipe médica tentou reanimar a criança por mais de 30 minutos e que ela apresentava sinais de violência.

“Na UPA foram verificados no corpo da criança sinais de violência, afundamento no crânio, hematomas… É uma situação que foge da normalidade, em razão disso os pais foram levados à delegacia para os esclarecimentos devidos”, informou a tenente.

Ainda segundo Félix, o relato dos pais é de que eles estavam dormindo e quando acordaram já encontraram a criança com sangue nas narinas e na boca.

“O relato é que eles teriam dormido das 13h até as 16h e que ao acordarem teriam encontrado a criança naquele estado, já durinha, nas palavras da mãe, com sangue nas narinas e na boca. Mas isso tudo ainda vai ser objeto de investigação”, disse ela.

A tenente relatou também que a mãe ficou visivelmente abalada dentro da UPA ao receber a notícia da morte do filho.

Familiar

Um vizinho e primo da mãe da criança, Maicon Correia, confirmou à Banda B que o bebê tinha marcas de sangue na boca e que foi ele quem deu os primeiros atendimentos.

“O nenezinho estava meio desfalecido, mas com vida ainda. Fizemos o primeiro atendimento e mandamos direto pro 24h, porque os Bombeiros demoraram pra chegar”, explicou Correia.

Ainda de acordo com o familiar, os pais sempre teriam cuidado muito bem do bebê.

Uma equipe da Polícia Militar ficou na residência dos pais da criança e isolou o acesso para que uma perícia fosse feita no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: www.bandab.com.br