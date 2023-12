Gamer Over 2023

Reportagem: Rodrigo Monteiro | Direto Couto Pereira

E Acabou o brasileirão 2023 e acabou também o pior ano da entidade, um ano para esquecer os feitos dentro de campo e tirar alguma lição dessa temporada para que não volte a ocorrer novamente, em uma noite quente em Curitiba o Coxa enfrentou a equipe do Corinthians pela última rodada, o jogo não valia mais nada para ambas as equipes, com portões fechados o clima dentro do Couto Pereira parecia aquele jogo de casados x solteiros.

O primeiro tempo foi movimentado com domínio da equipe paulista e aos 11 minutos de jogo Fausto Vera marcou um lindo gol de fora da área e ainda na primeira etapa Romero marcou o segundo gol do Timão e decretou a última derrota do Coxa.

O segundo tempo não deveria nem ter acontecido, pois as duas equipes pouco criaram e estavam só pelo apito final do árbitro para entrarem em férias e aproveitar o fim de ano.

Quem não terá férias será o técnico Guto Ferreira que na coletiva de ontem explicou como será os últimos dias para comissão técnica e diretoria do clube, reuniões diárias presencial ou virtual para acertar os detalhes para 2024.

Guto Ferreira na Coletiva de Imprensa – – Foto: Rodrigo Monteiro – FNG

A temporada 2024 para o Coritiba começa em 06 de janeiro com a reapresentação do elenco para início de temporada visando o Campeonato Paranaense 2024.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0x2 Corinthians

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Coritiba:

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Thiago Dombroski (Maurício Antonio) e Jamerson; Willian Farias (Matheus Bianqui), Andrey e Sebástian Gómez; Gabriel Silva (Lucas Ronier), Kaio e Edu. Técnico: Guto Ferreira

Corinthians:

Carlos Miguel; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo, Fausto Vera (Ruan; depois, Bruno Méndez) e Matheus Araújo; Guilherme Biro (Giovane), Romero (Felipe Augusto) e Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Mano Menezes

Local: Couto Pereira, em Curitiba (com portões fechados)

Data e horário: 06/12/2023, quarta-feira, às 21h30

Gols: Fausto Vera e Romero (COR)