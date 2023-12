“Acidente na CIC: Caminhão tomba em alça de acesso da Rodovia do Xisto após motorista dormir ao volante”

<title>Caminhão tomba em alça de acesso da Rodovia do Xisto, na CIC: 'Dormiu ao volante', diz PM</title> <h1>Caminhão tomba em alça de acesso da Rodovia do Xisto, na CIC: 'Dormiu ao volante', diz PM</h1> Um caminhão carregado com frios tombou na alça de acesso que liga o Contorno Sul à Rodovia do Xisto na manhã desta sexta-feira (8), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Uma equipe da Polícia Militar (PM) passava pelo local bem na hora e o motorista contou aos policiais que dormiu ao volante. Apesar do susto, ele não se feriu. O tombamento aconteceu antes das 7h, no momento em que o motorista do caminhão tentava fazer uma curva para acessar a Rodovia do Xisto. Segundo o sargento Stabach, da PM, a equipe acabou passando bem na hora. <blockquote> “Nos deparamos com o acidente que tinha acabado de acontecer. O motorista teve apenas um ferimento no rosto, mas estava bem. Ele fez a sinalização e já acionou os bombeiros. Como se trata de uma alça de acesso da BR, a gente acionou a PRF”. <footer>Sargento Stabach, PM</footer> </blockquote> Segundo a PM, o motorista disse que dormiu ao volante. <blockquote> “Segundo o que ele passou para um dos integrantes da equipe, ele dormiu ao volante e acabou perdendo o controle do caminhão”. <footer>Sargento da PM</footer> </blockquote> O tombamento do caminhão provocou vazamento de óleo na pista, o que fez com que outros pequenos acidentes acontecessem. <blockquote> “Três quedas aconteceram por causa do derramamento de diesel, que deixou a pista bem perigosa. Já a carga, que era de frios, não chegou a ser danificada”. <footer>Sargento da PM</footer> </blockquote> Por conta do vazamento e do acidente, o trânsito se complicou na região. Os bombeiros conseguiram controlar o vazamento e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou boletim de ocorrência do acidente. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

