“Tragédia em Curitiba: Casal é preso por acusação de matar próprio filho de dois meses”

Casal é preso em flagrante acusado de matar bebê de dois meses em Curitiba

Nesta quinta-feira (7), um casal foi preso em flagrante na cidade de Curitiba, acusado de cometer um crime chocante: o assassinato do próprio filho, um bebê de apenas dois meses. O trágico incidente ocorreu na residência da família, localizada na rua Pastor Carlos Frank, no bairro Boqueirão.

Após a criança ficar desacordada, os pais a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão, onde os profissionais de saúde tentaram reanimá-la por mais de 30 minutos. Infelizmente, todas as tentativas foram em vão e a criança não resistiu. Durante o atendimento, sinais de violência foram identificados em seu corpo, incluindo afundamento no crânio e hematomas.

Investigação e esclarecimentos

A tenente Félix, da Polícia Militar (PM), informou que os pais foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos devido à anormalidade da situação. Segundo o relato dos pais, eles estavam dormindo e, ao acordarem, encontraram a criança com sangue nas narinas e na boca.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que realizará uma perícia minuciosa na residência da família. A mãe, ao receber a trágica notícia da morte do filho, demonstrou visível abalo emocional. Um vizinho e primo da mãe, Maicon Correia, prestou os primeiros atendimentos à criança e afirmou que o bebê tinha marcas de sangue na boca. Apesar disso, segundo Correia, os pais sempre cuidaram bem do filho.

Perícia e investigação rigorosa

A Polícia Militar permaneceu na residência, isolando o acesso para permitir a realização da perícia. Este trágico incidente requer uma investigação rigorosa para esclarecer todas as circunstâncias e garantir que a justiça seja feita.

Fonte: obemdito.com.br