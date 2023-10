“Exposição fotográfica revela a história dos catadores de materiais recicláveis de Curitiba”

A história dos catadores de materiais recicláveis de Curitiba

A história dos catadores de materiais recicláveis de Curitiba está sendo contada em uma exposição fotográfica que fica aberta até 17 de novembro, no auditório da Rua da Cidadania do Boa Vista.

São 15 fotos da rotina de um grupo de trabalhadores do Sítio Cercado sob as lentes do fotógrafo Ari Baiense.

As fotos já foram exibidas nas demais nove ruas da cidadania de Curitiba e no Portão Cultural com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

A exposição Mutirão

A exposição Mutirão tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho desses profissionais e registrar a história dos funcionários da Associação Mutirão, que é uma das 40 que fazem parte do Programa Ecocidadão.

Cada associação participante recebe remuneração conforme a quantidade de material recebido, valor que é utilizado para cobrir as despesas. O lucro vem da venda dos materiais separados nos barracões instalados com a finalidade de atender esta etapa da cadeia do lixo.

O fotógrafo Ari Baiense teve contato com a Associação Mutirão em 2007 e, ao longo dos anos, registrou a rotina de quem coleta e separa o que pode ser reciclado como modo de sobrevivência.

Serviço:

Local: Auditório da Rua da Cidadania do Boa Vista (Avenida Paraná, 3.600)

Data: de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Até 17/11

Evento gratuito

Com informações da assessoria

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br