“Caravana Étnico Cultural agita a Rua da Cidadania do Boqueirão neste fim de semana!”

Caravana Étnico Cultural anima a Rua da Cidadania do Boqueirão

A Rua da Cidadania do Boqueirão recebeu a Caravana Étnico Cultural nesta sexta-feira (27/10) e neste sábado (28/10), com uma programação festiva repleta de atrações para toda a família.

A Caravana Étnico Cultural é um evento itinerante que percorre diversas regiões da cidade, levando música, dança, gastronomia e artesanato típicos de diferentes culturas. O objetivo é promover a diversidade e valorizar as tradições de diferentes etnias presentes em Curitiba.

Programação variada para todas as idades

A programação da Caravana Étnico Cultural no Boqueirão contou com apresentações musicais de artistas locais, grupos de dança folclórica, barracas de comidas típicas e exposições de artesanato.

As crianças também tiveram diversão garantida, com brinquedos infláveis, pintura facial e atividades recreativas. Além disso, houve uma feira de adoção de animais, promovendo a conscientização sobre a importância da adoção responsável.

Valorizando a cultura local

A Caravana Étnico Cultural é uma iniciativa que busca valorizar a cultura local e promover a integração entre diferentes comunidades. Ao proporcionar um espaço para a expressão artística e cultural, o evento fortalece os laços entre os moradores e contribui para o desenvolvimento da região.

Além disso, a Caravana Étnico Cultural também estimula o turismo e movimenta a economia local, ao atrair visitantes de outras regiões da cidade e até mesmo de fora do estado.

Fonte: www.bemparana.com.br