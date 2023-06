Entrega de mudas de araucária movimenta Ruas da Cidadania; veja onde pegar

Curitibanos que passaram pela Rua da Cidadania do Fazendinha na manhã desta segunda-feira (19/6) tiveram a oportunidade de levar uma muda de araucária para casa.

A ação, coordenada pelo departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente que a Prefeitura promove durante junho e também integra o Desafio 100 Mil Árvores.

Foram distribuídas gratuitamente 500 mudas de araucárias para os moradores levarem e plantarem em chácaras e bosques nos bairros onde moram. A distribuição ocorrerá também nas outras nove regionais administrativas da cidade nos dias 20, 21 e 22 de junho. VEJA AQUI onde pegar uma muda.

Campo Largo Itajaí

Quando soube da novidade, a dona de casa Mariúza Alves Rodrigues, 69 anos, chamou o genro Hilário Vidal e garantiu dez mudas de araucária para plantar na chácara da família em Campo Largo.

É uma região com poucos pinheiros e não tem de onde pegar mudas. Estamos aproveitando essa oportunidade da oferta de Curitiba para plantar as árvores lá”, disse.

Quem também passou pela manhã na Rua da Cidadania do Fazendinha, foi o Lourival Ganz, 83 anos, e aproveitou para pegar uma muda de araucária. “Essa muda vou levar para a minha filha Luíza, que mora em Itajaí (SC). Tem um terreno grande atrás da casa dela e lá a araucária vai crescer sem obstáculos”, disse.

Amor pela natureza

Já Mariléia Kniss, que mora no Caiuá (Regional CIC), disse que tem espaço para plantar a muda atrás do apartamento onde mora.

“Eu adoro plantas, flores, árvores. Se eu pudesse morava no mato de tanto que eu gosto da natureza”, confessou.

Pinhão Curitibano

Estas mudas de araucária são os pinhões que os moradores de Curitiba levaram para as regionais da cidade no projeto Pinhão Curitibano. Após germinarem e se desenvolverem no Horto Municipal Barreirinha, agora estão voltando para a população como mudas de araucárias. Os pinhões são levados para o Horto onde são cultivados e transformados em mudas. Desde 2022 já foram produzidas 9 mil mudas de araucárias no projeto Pinhão Curitibano.

Araucária precisa de espaço

A SMMA reforça que cada muda de araucária irá com um QR Code com informações sobre como fazer o plantio correto da árvore, que deve ser em um local longe de muros, construções, vias urbanas e da fiação elétrica, porque uma araucária precisa de bastante espaço para se desenvolver. Uma araucária adulta pode atingir 50 metros de altura, com envergadura dos galhos que chegam a 20 metros. Por isso o plantio deve ser feito em sítios, chácaras ou bosques, que são lugares bem amplos e abertos.

Serviço: Onde buscar a sua muda

TERÇA-FEIRA (20/6) CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 14h) BOA VISTA – Avenida Paraná, 3.600 (a partir das 14h) QUARTA-FEIRA (21/6) BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 8h30) CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h) QUINTA-FEIRA (22/6) PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h) TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 9h) BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h) SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 14h) MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 13h)