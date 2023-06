Autor de ataque a colégio em Cambé é encontrado morto na prisão

O atirador de 21 anos que matou dois estudantes no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (20) na casa de Custódia de Londrina. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). A causa da morte não foi divulgada.

O suspeito invadiu a escola para cometer um massacre e matou os estudantes Karoline Verri Alves, de 17 anos, que morreu dentro da instituição de ensino e o namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, que chegou a ser socorrido a um hospital, mas acabou não resistindo.

De acordo com as investigações, ao invadir a escola o ex-aluno da instituição disparou pelo menos 16 vezes dentro da escola e só parou porque foi impedido por uma pessoa.

“Três carregadores foram usados e nós acreditamos que ele tenha atirado pelo menos 16 vezes”, afirmou o delegado, que contou ainda que o suspeito afirmou ter sofrido bullying na na escola no período em que estudou lá, até 2014. “Ele pensava em retaliar aquele sofrimento e tinha essa ideia na cabeça há quatro anos”, pontuou.

Em entrevista logo após o crime, na tarde desta segunda-feira (19), o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, afirmou que o autor do atentado não conhecia a vítimas. Ele era um ex-aluno da escola, de 21 anos, que terminou o ensino no local em 2014.

“Ele afirmou que não tinha qualquer vínculo com o casal, que não conhecia eles”, afirmou o secretário, confirmando que o crime possivelmente foi premeditado. “Entrou na escola com o pretexto de conseguir o histórico e foi atendido pela secretaria. Foi ao banheiro e trocou de roupa, onde saiu com a arma e atirou no corredor, atingindo estudantes em Educação Física, onde estavam a menina e o outro rapaz”, descreveu.

Conforme o secretário, foi apurado que o atirador tinha diagnóstico de esquizofrenia. “A PM chegou em 3 minutos e fez a prisão dele. Ele sofre de esquizofrenia e havia anotações na casa dele que foram apreendidas e será feita a investigação”, disse Hudson.