Do choro ao pop: Teatro do Paiol volta a ser palco da Oficina de Música de Curitiba

Reaberto em março, depois de permanecer quase um ano fechado para uma grande reforma estrutural, o Teatro do Paiol volta a receber os shows da Oficina de Música de Curitiba nesta edição especial de inverno. A programação no teatro, entre os dias 29 de junho e 6 de julho, contempla grupos e cantores de música popular brasileira, do choro ao pop.

As atrações no Paiol começam com Ricardo Maranhão Trio, que apresenta composições autorais e clássicos dos blues no dia 29 de junho. O músico curitibano faz shows pelo Brasil e além das fronteiras.

Em 2017, foi convidado pela gravadora americana Star 1 Records e uma de suas canções emplacou em diversas rádios dos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio de Melhor Música Pop/Funk na Akademia Music Awards de Los Angeles. O primeiro álbum solo, Iwersen, reúne 12 faixas inteiramente compostas por Ricardo Maranhão, incluindo algumas parcerias com outros nomes da cena musical paranaense.

Dia 1º de julho, Alfredo Del Penho, um dos mais expressivos cantores de samba do Rio de Janeiro, une-se ao conjunto Choro e Seresta, de Curitiba. No repertório, sambas de diversos períodos e em suas variadas vertentes.

Com de 20 anos de carreira, Del Penho tem mais de dez discos lançados como produtor ou intérprete. Ele foi indicado ao Grammy Latino em 2022 e agraciado duas vezes com o Prêmio da Música Brasileira. Também foi premiado por seu trabalho como diretor musical e compositor de trilhas originais.

Na Oficina, Del Penho dará aulas de canto sincopado, que se refere um estilo bem característico de interpretação da canção brasileira.





Choro em família

Uma das novidades da edição de inverno da Oficina de Música, o Trio Julio, formado pelos irmãos Magno (percussão), Marlon (violão 7 cordas) e Maycon Julio (bandolim), interpreta músicas autorais e de grandes compositores da música brasileira, com arranjos e adaptações próprias.

No show Choro em Família, em 4 de julho, os irmãos do Trio Julio fazem um passeio por outros gêneros musicais como samba, baião e maxixe.

Além de apresentarem músicas dos álbuns Minha Felicidade e Coragem, o repertório também contará com composições de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e clássicos do samba de Cartola, Noel Rosa, Paulo César Pinheiro, Elton Medeiros, entre outros.

O Onírika Trio apresenta no dia 6 de julho o show Vozes que Confabulam Sonhos. O trio formado por Lari Finocchiaro (voz), Erica Navarro (violoncelo) e Mariana Rodrigues (piano) cria arranjos e composições próprias e tem priorizado no repertório obras de compositoras contemporâneas mulheres e não binárias, que dividem com as artistas a mesma percepção sobre os tempos atuais.





Serviço: 40ª Oficina de Música de Curitiba – Edição Especial de Inverno

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº)

29 de junho, às 20h – Ricardo Maranhão Trio

1º de julho, às 20h – Alfredo Del Penho e Choro e Seresta

4 de julho, às 20h – Trio Julio – Choro em Família

6 de julho, às 20h – Onírika Trio

Ingressos: R$ 35 e R$ 17,50

Compra de ingresso pelo site www.deubalada.com (atenção: será cobrado taxa adicional de + 10% pela plataforma)

A Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, com o apoio de Família Farinha, Unespar – Escola de Música e Belas Artes, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Artes do Paraná, Centro Cultural Teatro Guaira, UP Experience e Teatro Positivo.