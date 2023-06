Ainda na espera de Ancelotti, Brasil perde para Senegal em amistoso

Reportagem: Fernando Plantes

O Brasil perdeu para Senegal por 4 a 2 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, nesta terça-feira (20).

A Seleção começou bem a partida e logo aos 10 minutos, abriu o placar. Bruno Guimarães lançou Vinicius Jr, que cruzou na medida para Lucas Paquetá desviar de cabeça. Mas perdeu força e diante do elenco que conta com jogadores de relevância internacional, como Koulibaly e Mané, o Brasil sofreu o empate de Diallo.

No segundo tempo, a Seleção brasileira fez um começo bem abaixo e acabou dominada pelos atuais campeões africanos. Marquinhos fez gol contra na virada de Senegal. O craque Mané ampliou para 3 a 1 após um chutaço da entrada da área que foi no ângulo de Ederson.

Ramon Menezes então mexeu em sua equipe, Pedro e Rony entraram nos lugares de Richarlison e Malcom. Logo no primeiro lance, eles brigaram com a zaga e a bola sobrou para Marquinhos, que descontou para o Brasil em um chute com desvio.

Mas a equipe seguiu mal. Raphael Veiga, André e Alex Telles ainda entraram no time, mas a Seleção brasileira, em fase de reconstrução, foi derrotada pela equipe bem organizada e forte de Senegal.

Apesar de jogo amistoso, a reta final da partida foi bastante quente. Após uma falta dura sofrida por Bruno Guimarães, jogadores de Brasil e Senegal se estranharam. No último lance ainda, Ederson cometeu pênalti em Nicolas Jackson. O craque Sadio Mané converteu e fechou o placar por 4 a 2.

O Brasil não sofria mais de três gols desde a goleada para a Alemanha por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014.

FICHA TÉCNICA

Brasil 2×4 Senegal

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data: 20/06/2023

Horário: 16h

Brasil

Éderson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas (Alex Telles); Joelinton (Raphael Veiga), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (André); Vini Jr, Malcom (Rony) e Richarlison (Pedro) Técnico: Ramon Menezes

Senegal

Diaw; Sabaly, Koulibaly, Niakhaté e Jakobs; Nampalys Mendy, Ciss (Kouyaté) e Pape Gueye (Diatta); Ismaila Sarr, Habib Diallo (Nicolas Jackson) e Mané Técnico: Aliou Cissé

Gols: Lucas Paquetá, Marquinhos (BRA); Diallo, Marquinhos (contra) e Mané (SEN)

Amarelos: Ayrton Lucas, Danilo e Militão (BRA); Ciss, Diatta e Nicolas Jackson (SEN)

Árbitro: Gustavo Correia (Portugal)

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota (ambos de Portugal)

VAR: Helder Malheiro (Portugal).