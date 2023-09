Dupla suspeita de integrar quadrilha de roubo de carros morre em confronto com a polícia em Curitiba

Dupla suspeita de integrar quadrilha de roubo de carros morre em confronto com a Polícia Militar

No bairro Umbará, em Curitiba, uma dupla de suspeitos, com idades de 24 e 26 anos, foi morta em confronto com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (28). A ação ocorreu na Rua Maria Balaban e os indivíduos eram suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Um terceiro suspeito foi preso.

De acordo com o capitão Souza, comandante do BPRONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), a quadrilha estaria envolvida em diversos roubos de carros em Curitiba e Campo Largo, na Região Metropolitana, desde quarta-feira (27).

Imagens de câmeras de segurança registraram o início de um roubo realizado pela quadrilha no bairro Boqueirão, na capital, por volta do meio-dia desta quinta-feira. Assista abaixo:

O veículo roubado no Boqueirão foi encontrado com um dos suspeitos dentro. Esse indivíduo foi preso e indicou o paradeiro dos outros dois autores do roubo. Ao tentar abordar a dupla no endereço indicado, houve confronto e os suspeitos foram alvejados, vindo a óbito. Os policiais envolvidos na ação estão bem, segundo o capitão Souza.

A dupla alvejada estava em uma residência na rua Coronel Guilherme Theodoro Buest e, durante a fuga, entraram em confronto com os policiais na rua Maria Balaban. Na casa, foram encontradas drogas e outros objetos que podem indicar o envolvimento da quadrilha com o tráfico de entorpecentes.

Um dos suspeitos mortos utilizava uma tornozeleira eletrônica, enquanto o suspeito detido já possuía passagens pela polícia. A identidade do segundo indivíduo alvejado ainda não foi revelada.

Fonte: www.bandab.com.br