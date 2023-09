Prefeito em exercício visita Hospital do Trabalhador e discute projetos de ampliação e reforma

Obras em andamento e projetos de reforma e ampliação do Hospital do Trabalhador

O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, foi recebido nesta sexta-feira (29/9) pela diretoria do Hospital do Trabalhador (HT) para conhecer as obras em andamento e os projetos de reforma e ampliação do hospital, que é referência no atendimento de trauma para todo o Paraná.

Em nome do município, o prefeito em exercício agradeceu ao Hospital do Trabalhador por seu importante trabalho no atendimento à saúde do município e por fortalecer a cidade.

Eduardo Pimentel estava acompanhado pela secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, pela deputada estadual Márcia Huçulak, pela diretora de Edificações da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), Tatiana Nasser, e pelo engenheiro fiscal da obra, Davson Sugi. As obras estão sob responsabilidade da Secid.

O diretor do HT, Geci Labres de Souza, destacou a honra de receber o prefeito em exercício e aproveitou a oportunidade para mostrar a estrutura e a forma de trabalho do hospital, que mesmo em obras, continua atendendo.

Hospital do Trabalhador: referência em atendimento de urgência e emergência

O Hospital do Trabalhador é um hospital público estadual que possui uma parceria de gestão compartilhada entre o estado, o município de Curitiba e a Funpar, fundação vinculada à UFPR. O hospital atua como retaguarda de urgência e emergência em Curitiba e região metropolitana, oferecendo atendimento nas áreas de trauma e emergência, materno-infantil, saúde do trabalhador e infectologia.

A secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, ressaltou a constante evolução do HT, que reflete também a evolução do sistema público de saúde na capital do Estado. Ela elogiou a estratégia do sistema público de saúde de Curitiba, que conta com estabelecimentos como o Hospital do Trabalhador e sua equipe especializada, dedicada à causa da saúde.

A secretária também destacou o papel importante do hospital no enfrentamento da pandemia e a retaguarda que continua oferecendo à Curitiba para lidar com a demanda represada de procedimentos adiados devido à covid-19.

Eduardo Pimentel, como prefeito em exercício, agradeceu novamente a todos do hospital pelo trabalho realizado durante a pandemia, prestando atendimento a todos que precisaram. Ele ressaltou a importância de sempre agradecer e destacou que o período da pandemia está ficando para trás.

Projeto de ampliação do Hospital do Trabalhador

Antes da visita, o diretor do hospital apresentou um projeto de ampliação da área entre o pronto-socorro e o espaço da Mulher, visando proporcionar mais conforto aos pacientes e acompanhantes que aguardam atendimento.

O prefeito em exercício recomendou que seja estudada a inclusão de placas solares na futura obra de ampliação, uma solução de energia limpa que trará sustentabilidade ao hospital.

