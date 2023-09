Dois suspeitos morrem em confronto com policiais após série de roubos em Curitiba

Dois suspeitos morrem em confronto com policiais do BPRONE

Na tarde de quinta-feira (28), no bairro Umbará, em Curitiba, dois suspeitos foram mortos em confronto com policiais do Batalhão de Polícia Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE). A ação ocorreu após os suspeitos usarem um veículo branco em diversos roubos registrados na capital no dia anterior.

Localização do veículo e informações dos suspeitos

Durante um patrulhamento na região do bairro Hauer, os policiais localizaram o veículo Etios branco, que havia sido utilizado em um sequestro a um motorista de Uber pela manhã e em um roubo a uma residência próximo ao meio-dia, onde um veículo GM Onix preto foi levado.

No momento da abordagem, um homem de aproximadamente 20 anos que estava no veículo branco informou aos policiais que estava verificando a localização do veículo preto, que teria sido abandonado próximo ao Shopping Cidade após o roubo. Ele também mencionou que outros integrantes do grupo estariam em uma residência no bairro Umbará.

Confronto e morte dos suspeitos

Ao chegarem na residência indicada, os policiais informaram que dois homens tentaram fugir. Eles pularam muros e correram pelos telhados das residências vizinhas, além de dispararem contra os policiais. Em resposta, os policiais revidaram e os dois suspeitos foram mortos. O SIATE foi acionado e constatou os óbitos.

Descoberta de substâncias entorpecentes

Dentro da residência, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes prontas para venda, além de outras embaladas em grandes peças.

Recuperação do veículo e celular da vítima

O veículo preto foi encontrado e encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Além disso, o celular da vítima do sequestro foi localizado com um dos suspeitos que entraram em confronto com os policiais.

