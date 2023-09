Pedala Metropolitano: Participe do evento que ligará Curitiba e Fazenda Rio Grande em um percurso de 24 km

Pedala Metropolitano: Curitiba e Fazenda Rio Grande se conectam em um percurso de 24 km

No próximo domingo, dia 1º de outubro, acontecerá o Pedala Metropolitano, um evento que promete unir as cidades de Curitiba e Fazenda Rio Grande em um percurso de 24 km. Com o objetivo de garantir a segurança dos participantes, algumas medidas serão tomadas para controlar o trânsito.

Concentração e partida

A concentração dos ciclistas está marcada para as 7h, no Parque Lago Azul, localizado na Rua Colomba Merli, 831, no bairro Umbará. A partida está prevista para as 8h.

O trajeto

O trajeto do Pedala Metropolitano inclui as seguintes ruas: Colomba Merlin, Pedro Pilato, Ângelo Gai, Ilíria Maria Zonta Bonato, Ana Gabardo Negrelli, Nicola Pellanda, até a divisa com Fazenda Rio Grande na ponte do Rio Iguaçu.

Em Fazenda Rio Grande, os ciclistas seguirão pelas ruas Francisco Ferreira da Cruz, Francisco Ferreiro Neto, Avenida Brasil e retornarão ao Parque Lago Azul, em Curitiba.

Compartilhamento da via

Durante todo o trajeto, a via será compartilhada entre ciclistas e veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda.

Segurança e organização

Para garantir a segurança dos participantes, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e guardas municipais de Curitiba estarão presentes para auxiliar na organização do trânsito durante a ida até a divisa dos municípios e no retorno dos ciclistas à capital. No município vizinho, a guarda municipal local será responsável pelo acompanhamento dos ciclistas.

Fonte: transito.curitiba.pr.gov.br