“Eleição para conselheiro tutelar de Curitiba: saiba onde votar neste domingo (1º)”

<title>Eleição para conselheiro tutelar de Curitiba ocorre neste domingo (1º); veja os locais de votação</title> <h1>Eleição para conselheiro tutelar de Curitiba ocorre neste domingo (1º); veja os locais de votação</h1>

No próximo domingo, dia 1º, será realizada a eleição para escolha dos conselheiros tutelares de Curitiba. O processo de votação ocorrerá em diversos locais da cidade, e é importante que os eleitores estejam cientes de onde devem comparecer para exercer seu direito de voto. <h2>Locais de votação</h2> Confira abaixo a lista dos locais de votação para a eleição dos conselheiros tutelares de Curitiba: <ul> <li>Local 1 - Endereço 1</li> <li>Local 2 - Endereço 2</li> <li>Local 3 - Endereço 3</li> <li>Local 4 - Endereço 4</li> <li>Local 5 - Endereço 5</li> </ul> É importante ressaltar que cada eleitor deverá votar no local correspondente ao seu domicílio eleitoral. Caso haja dúvidas sobre o local de votação, é possível consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou entrar em contato com o órgão responsável. A eleição para conselheiro tutelar é de extrema importância para a comunidade, pois são os conselheiros que atuam na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Portanto, é fundamental que todos os eleitores compareçam e exerçam seu papel na escolha dos representantes. Para mais informações sobre a eleição e os candidatos, acesse o site <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.jornale.com.br