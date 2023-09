Prefeito de Curitiba participa de cerimônia em homenagem à Guarda Municipal e destaca conquistas da instituição

Cerimônia em Homenagem aos Profissionais da Guarda Municipal de Curitiba

O prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel, participou de uma cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (29/9) em homenagem aos profissionais da Guarda Municipal da cidade, realizada na sede da corporação, no Centro. O evento, que reuniu autoridades e servidores municipais, marcou não apenas a despedida do guarda municipal agora aposentado Valter Carlos de Araújo, mas também celebrou homenagens e reconheceu as conquistas recentes da instituição.

“Todos sabem do carinho e do respeito que eu tenho por essa instituição. Faço questão de acompanhar de perto cada evolução. A minha vinda aqui, em meu segundo dia como prefeito em exercício, reflete o carinho que tenho por vocês”, disse Pimentel.

Investimentos na Guarda Municipal

O prefeito em exercício também falou dos investimentos da gestão na Guarda Municipal, incluindo a contratação de novos guardas, aquisição de equipamentos e veículos, bem como a reforma do Centro de Formação da Guarda Municipal. Ele também destacou a conquista da formação do Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba (Coin-GM), liderado por Curitiba, que fortalece a região e a integração entre os municípios.

Em nome da Prefeitura de Curitiba, agradeceu o empenho de Valter Carlos de Araújo ao longo de sua vida dedicada à Guarda Municipal, bem como à esposa dele, Ivone, por seu apoio incondicional ao longo desses anos.

“Agora é a hora de aproveitar sua família, sua esposa e filhos. É um orgulho para nós ter servidores como o senhor. Obrigado em meu nome, do prefeito Rafael Greca e de toda a equipe”, finalizou.

Reconhecimento da Integração Metropolitana

O comandante da Guarda Municipal de Curitiba, Carlos Celso dos Júnior, falou sobre o papel crucial que Eduardo Pimentel desempenhou na integração metropolitana do consórcio das guardas municipais. “Nossa gratidão pela sua atuação na frente da integração metropolitana. Seu apoio e compromisso são admiráveis”, enfatizou o comandante.

O superintendente executivo da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, José Semmer Neto, agradeceu ao prefeito em exercício. “Agradeço a presença de Eduardo Pimentel, que revela o carinho, amizade e apoio incondicional que ele sempre demonstrou pela nossa Guarda Municipal. O resultado está à vista de todos, temos a melhor Guarda Municipal do país, um modelo para todo o Brasil”, declarou Semmer.

Homenageados

O guarda municipal Valter Carlos de Araújo, homenageado do dia, compartilhou algumas de suas memórias e experiências ao longo da carreira de 32 anos na Guarda Municipal de Curitiba, desde seu primeiro posto na Escola Tapajós, no bairro Xaxim, até seu último posto no Jardim Botânico. Segundo ele, sempre apreciou o contato com a população e valorizou o diálogo como uma ferramenta essencial de sua função.

Valter destacou com orgulho que nunca faltou um dia de serviço e nunca se atrasou, demonstrando sua dedicação à cidade e à comunidade que serviu. Ivone, que acompanhou o marido ao longo de suas três décadas de serviço na Guarda Municipal, agradeceu a todos que sempre cuidaram bem de Valter. Ela expressou sua gratidão e anunciou os planos de descanso e viagens para o futuro.

Além de Valter, foram homenageados também os guardas municipais Ana Carolina, do Coin-GM, e o supervisor Renato, gerente de armas, ambos aniversariantes do mês de setembro, assim como o prefeito em exercício Eduardo Pimentel.

A cerimônia terminou com a entrega de um certificado de agradecimento pelos serviços prestados ao agora aposentado Valter Carlos de Araújo, que simbolicamente balançou um sino, como a última atividade feita antes de se desligar de forma definitiva da corporação. Em respeito aos serviços prestados, o guarda aposentado foi saudado pela tropa.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br