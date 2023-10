“Pré-Halloween da Joy Project Brewing: música, gastronomia e cervejas artesanais em Curitiba”

Pré-Halloween da Joy Project Brewing em Curitiba

No próximo sábado (30), a partir das 14h, a premiada cervejaria Joy Project Brewing promove uma festa especial de pré-Halloween em Curitiba. O evento, que tem entrada gratuita e é voltado para todas as idades, contará com música ao vivo, gastronomia, muitas torneiras de chopes artesanais e flash tattoo.

Lançamento do rótulo Zombified Pumpkin Pie

Durante o Pré-Halloween, será lançado um rótulo especial em parceria com o Zombie Walk Curitiba, tradicional caminhada zumbi que acontece durante o carnaval. O rótulo, chamado Zombified Pumpkin Pie, é uma Strong Pumpkin Ale com coloração alaranjada, aroma de doce de abóbora e teor alcoólico de 10%.

Programação musical

A programação musical do evento contará com o trio Live Transmission, que tocará muitos hits do rock às 17h, e a Dead Vegas Band, que apresentará sucessos do hard rock às 20h.

Concurso de fantasias e gastronomia

Haverá também um concurso de fantasias com premiações simbólicas para as melhores produções. Na parte gastronômica, o taproom da Joy oferecerá opções como o Smash Burguer, Barbecue Bacon, Jalapeño, Gorgonzola, Feeling Burguer e Veggie Burguer.

Parceria renovada com o Zombie Walk

No início deste ano, a Joy Project Brewing lançou rótulos especiais em parceria com o Zombie Walk. O sucesso das cervejas Hop Infection e Zombie Fog resultou em uma futura ação, que culminou no lançamento da Zombified Pumpkin Pie.

Localização e informações

A Joy Project Brewing está localizada na Av. Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard, em Curitiba. Além da fábrica, o local também conta com o taproom, onde é possível desfrutar das opções gastronômicas e das torneiras de chope. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 3434-5821 e (41) 99948-6215 ou acesse as redes sociais da cervejaria.

Serviço

Pré-Halloween da Joy Project Brewing

Data: 30 de setembro

Horário: das 14h às 23h

Endereço: Av. Linha Verde, 15847 – Xaxim – Curitiba – PR

Entrada gratuita

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br