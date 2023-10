Motociclista fica gravemente ferido após colidir de frente com carro na CIC

Acidente grave de motociclista na Cidade Industrial de Curitiba

No último dia 29, um motociclista se envolveu em um acidente na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e ficou em estado grave. O rapaz, com cerca de 30 anos, colidiu frontalmente com um carro que vinha no sentido contrário.

Detalhes do acidente

De acordo com informações obtidas no local, o impacto da colisão foi tão forte que o motociclista foi projetado por aproximadamente 40 metros. O condutor do veículo Onix envolvido no acidente, Adelar Cividine, relatou que a vítima teria invadido a contramão após ser fechada por outro carro.

Atendimento médico

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital para receber tratamento adequado.

Para receber atualizações diárias sobre notícias de Curitiba, participe do grupo do Portal MZ Notícias através do WhatsApp.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mznoticia.com.br