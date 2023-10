“Trabalhador fica gravemente ferido após acidente em marcenaria de Curitiba”

<title>Acidente em marcenaria na Cidade Industrial de Curitiba</title> <h1>Acidente em marcenaria na Cidade Industrial de Curitiba</h1> <h2>O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (30)</h2> Por Rodrigo Schievenin e Djalma Malaquias em 30 de setembro, 2023 às 14h53. Um trabalhador, de 20 anos, ficou gravemente ferido após uma chapa de madeira cair em cima da cabeça dele, no início da tarde deste sábado (30), em uma marcenaria na Rua Manuel Bandeira, na Cidade Industrial de Curitiba. Uma ambulância do Siate acompanhada pelo médico foi acionada para atender a ocorrência. O tenente Marcondes, do Corpo de Bombeiros, disse que a situação da vítima inspira cuidados. “A situação inspira cuidados. Ele vai ser encaminhado ao Hospital do Trabalhador para uma avaliação melhor do estado dele”, disse o tenente. Não há mais detalhes sobre como o acidente aconteceu. <h3>Receba as principais notícias de Curitiba</h3> Quer ter acesso a mais notícias da Banda B? Sabe como ficar bem informado com rapidez sobre aquilo que acontece de mais importante em Curitiba e Região Metropolitana? Quer ter acesso às principais notícias do seu time do coração? Ou que tal ter acesso à agenda cultural da sua cidade? É muito fácil! Você fica sabendo de tudo nas comunidades da Banda B no WhatsApp. E sabe o que é melhor? Você escolhe quais notícias quer receber. Se interessou? Então escolha a sua comunidade clicando <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>. Já sabe né? Aconteceu, deu na Banda B! <h4>Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</h4>

