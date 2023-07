“Descubra os segredos por trás dos superpoderes”

Desde crianças somos fascinados por filmes como Superman, Guerra nas Estrelas, Homem Aranha, X-Men e outros tantos filmes de ficção científica.

O que mais nos fascina nesses filmes é ver homens voando, lançando raios pelos olhos, explosões no espaço sideral, etc. Mas o que muita gente não sabe é que esse tipo de coisa foge completamente da realidade.

A possibilidade de um ser humano, como o Superman ou alguns personagens do filme X-Men, voar não existe. Para isso acontecer, esses personagens deveriam ter um sistema de propulsão como motores de aviões, e uma aerodinâmica completamente diferente que possibilitasse sua permanência no ar. Portanto, para que o Superman pudesse voar, seria necessário que ele tivesse asas no lugar da capa.

O homem de aço usa sua visão de Raios-X para enxergar através das paredes. Para se produzir Raios-X é necessário que se aplique uma grande diferença de potencial, para produzir uma onda eletromagnética. Como o Superman não tem nenhuma fonte de alta voltagem em sua cabeça, não poderia ser capaz de enxergar através de meios de propagação opacos.

Em filmes e desenhos podemos observar o Homem Aranha, “voando” entre os prédios de uma grande metrópole. O erro está no fato de que a teia precisa de um lugar para se fixar, e o que acontece no filme é que o super-herói joga suas teias sempre para cima, onde não há nenhum lugar para a fixação dessas. Sabemos também que as aranhas têm a capacidade de andar pelas paredes por possuírem minúsculos pelos em suas oito patas, sistematicamente posicionadas para lhes proporcionar o devido equilíbrio na posição vertical. O Homem Aranha, no entanto, não possui esses pelos, o que torna impossível a subida pelas paredes de um grande prédio.

No caso de Guerra nas Estrelas é comum ouvirmos grandes estrondos, vindos de explosões no espaço. Seria isso realmente possível?

De acordo com as leis da física, não! O som é uma onda mecânica e necessita de um meio material para se propagar. O espaço é constituído de vácuo (ausência de matéria), o que impossibilita a propagação do som. Os únicos tipos de ondas que se propagam no vácuo são as ondas eletromagnéticas.