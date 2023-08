“Descubra os motivos por trás do uso do hijab pelas mulheres muçulmanas”

Muitas pessoas conhecem o traje utilizado pelas mulheres muçulmanas chamado hijab. Porém, o que não é amplamente conhecido são os motivos pelos quais elas se vestem dessa forma e quais são as regras impostas. O uso do hijab remonta ao profeta mais importante do Islã, Maomé (Muhammad), que teria pedido às suas esposas que o utilizassem para diferenciá-lo das demais mulheres. O objetivo era mostrar seu status especial. A palavra hijab se refere ao tipo de cobertura utilizado pela maioria dessas mulheres, que normalmente cobre os cabelos, pescoço e ombros com um lenço ou xale. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todas as mulheres muçulmanas usam o hijab. Em alguns lugares, como na Arábia Saudita, na República Islâmica do Irã e na província de Achém, na Indonésia, o uso é exigido por lei. No entanto, na maioria dos lugares, é uma questão de costume e as mulheres optam por usar o hijab. A decisão de usar ou não um hijab geralmente é tomada na adolescência e depende da escola de pensamento islâmico à qual a pessoa está inserida. Em alguns casos, pode ser obrigatório o uso da burca, como no caso do Talibã afegão, ou apenas o uso do véu, como na Turquia. Alguns países, tanto na Europa como no mundo muçulmano, aprovaram leis proibindo o uso do véu em público ou em certos locais específicos. É importante ressaltar que o hijab não é apenas uma questão religiosa, mas também cultural e de identidade para muitas mulheres muçulmanas. Elas optam por usar o hijab por diversos motivos, como um sinal de passagem para a idade adulta, para se identificarem como muçulmanas e mostrarem orgulho cultural, ou para valorizarem as tradições familiares e os costumes locais. Algumas mulheres muçulmanas escolhem não usar o hijab, enquanto outras optam por usá-lo apenas em ocasiões religiosas. Infelizmente, há preconceito em relação ao uso do hijab, pois muitas pessoas fora do Islã interpretam erroneamente, acreditando que as mulheres muçulmanas são forçadas a usá-lo. Alguns até pedem que o hijab seja banido da cultura. No entanto, muitas filhas de imigrantes muçulmanos no Ocidente afirmam que o hijab simboliza devoção e piedade, e que seu uso é uma escolha pessoal, uma questão de identidade religiosa e autoexpressão. À medida que mais pessoas aprendem sobre o hijab e o Islã, a aceitação e a compreensão em relação a essa vestimenta aumentam. É importante destacar que, até hoje, os véus para a cabeça desempenham um papel significativo em muitas religiões, como o judaísmo ortodoxo e o catolicismo. O Islã cresceu e se tornou uma das principais religiões do mundo, espalhando-se pelo Oriente Médio, África do Saara e Subsaariana, Ásia Central e outras regiões ao redor do Mar da Arábia. Com esse crescimento, alguns costumes locais foram incorporados e houve influência sobre outras populações. No entanto, a exigência de que todas as mulheres usem o véu é uma prática recente em alguns estados islâmicos, como o Irã. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, traz a seguinte passagem em 33:59: “Ó profeta, dize às tuas esposas, tuas filhas e às mulheres dos crentes que quando saírem, que se cubram com suas mantas; isso é mais conveniente, para que se distingam das demais e não sejam molestadas”. Portanto, a religião define o uso do véu como uma conduta a ser seguida para estar de acordo com as práticas religiosas. Existem diferentes tipos de véus utilizados pelas mulheres muçulmanas, além de várias formas de amarrá-los. O hijab é o véu mais popular, que geralmente cobre apenas o cabelo, as orelhas e o pescoço, deixando o rosto e boa parte do corpo à mostra. Ele pode ser encontrado em diversas formas, cores e estampas, de acordo com o gosto e a preferência de quem o utiliza. Além do hijab, há também o chador, que cobre todo o corpo da mulher, deixando somente uma parte do rosto exposta. Geralmente é preto, mas também pode ser encontrado em outras cores e estampas. O chador é muito tradicional no Irã, mas se popularizou em outros lugares após a Revolução Islâmica. O niaq cobre todo o corpo, deixando apenas os olhos visíveis. Geralmente é todo preto, mas também pode ser encontrado em outras cores. Em países como a Arábia Saudita, é exigido por lei que as mulheres usem essa vestimenta. Há também uma versão do niaq em que parte do corpo fica à mostra. A burca é o véu que cobre a maior parte do corpo e do rosto, impedindo que as pessoas vejam a mulher. Há uma tela que cobre os olhos. Geralmente é azul ou preta e, em regiões como Afeganistão e Paquistão, sob o regime do Talibã, seu uso é obrigatório.

Lembre de compartilhar este post.

Acompanhe mais Notícias de Curitiba, Notícias do seu bairro e Curiosidades aqui na gazetadobairro

Fonte: Brasil Escola