Descubra os mistérios da mandala

<

div class=”texto-conteudo mt-4″ style=”font-size:18px; overflow:hidden”>

<

div>

A mandala é um símbolo circular cujo interior apresenta formas geométricas, cores e até mesmo formas humanas. A palavra em si significa “círculo” em sânscrito. A mandala recebeu diversos significados ao longo da história, a maioria deles ligada à cura e espiritualidade. Ela é encontrada e utilizada em religiões como budismo e hinduísmo, em tribos indígenas da América do Norte e até na Psicologia analítica.

Leia também: Grafite — uma expressão artística realizada em espaços públicos

Tópicos deste artigo

Significados da mandala

A mandala possui diferentes significados. No budismo e no hinduísmo, ela ajuda na concentração da meditação. Ela representa a conexão entre o material e o espiritual.

Além disso, ainda no que se relaciona à sua confecção, os desenhos e formas feitos na mandala também ajudam no foco mental e espiritual.

Mulher desenhando uma mandala.

Para os tibetanos, as mandalas têm um significado sobre a existência e seus ciclos. Elas são feitas em areia pelos monges tibetanos. Podem trazer diversos elementos, como a figura do Buda ou figuras geométricas.

Mandala desenhada na areia como exemplo das mandalas tibetanas.

Quando feitas em areia, os desenhos são desmanchados logo após sua confecção e a areia é realocada em rios ou águas correntes. A mensagem aqui diz respeito ao fluxo da vida, desapego, fim e recomeço.

Outros usos da mandala

→ Mandala nos povos originários

Algumas representações de mandalas também são encontradas nos povos originários. O Olho de Deus é um exemplo de representação de mandala, e é um símbolo dos povos indígenas Huchóis, do México, e Aimarás, da Bolívia. Esse tipo de mandala é feito com o entrelaçamento de fios de diversas cores, gravetos e palitos. Ela está relacionada à saúde, felicidade e prosperidade.

Olho de Deus, uma representação de mandala produzida pelos povos indígenas huchóis.

No xamanismo, o filtro dos sonhos também serve como uma espécie de mandala. Seu papel é filtrar e inspirar os sonhos daquele que o possui.

O filtro dos sonhos é um tipo de mandala xamã.

→ Mandala no cristianismo

Apesar de sua ligação com outras crenças espirituais, também é possível encontrar o uso de mandalas no cristianismo. Entretanto, nas religiões cristãs, seu uso não possui o mesmo significado ou algum grande significado considerável. É comum encontrarmos rosetas que remetem às mandalas em igrejas católicas com arte gótica.

Roseta na parede de uma igreja católica.

Além disso, muitos vitrais de igrejas cristãs possuem representações de mandalas, que, nesse caso, seguem um viés estético.

<

div style=”text-align:center”>

<figure class=”image” style=”display:inline-block

Lembre de compartilhar este post.

Acompanhe mais Notícias de Curitiba, Notícias do seu bairro e Curiosidades aqui na gazetadobairro

Fonte: Brasil Escola