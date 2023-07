“Alteração na programação de sábado da linha 629 – ALTO BOQUEIRÃO a partir de 29/07/2023: Saiba o que muda!”

Alteração na programação da linha 629 – ALTO BOQUEIRÃO aos sábados

Informamos que, a partir do dia 29/07/2023, a linha 629 – ALTO BOQUEIRÃO terá uma alteração em sua programação de sábado. Essa mudança visa melhorar o atendimento aos passageiros e proporcionar um serviço mais eficiente.

A linha 629 – ALTO BOQUEIRÃO é uma das principais opções de transporte público em Curitiba e é utilizada por muitos moradores da região. Com a alteração na programação, esperamos oferecer um serviço ainda mais adequado às necessidades dos usuários.

É importante ressaltar que essa mudança afetará apenas os horários de sábado. Nos demais dias da semana, a programação permanecerá inalterada.

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br