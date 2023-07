“Incêndio destrói casa em Curitiba: Bombeiros chegam ao local e não encontram ninguém”

Incêndio destrói cômodo de casa em Curitiba

No dia 27 de julho de 2023, às 21h51, um incêndio atingiu uma casa localizada na Rua Santa Lúcia, no bairro Cajuru, em Curitiba. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém na residência no momento em que as equipes chegaram.

O fogo se concentrou em um dos quartos da casa, causando destruição total nesse cômodo. Segundo o cabo Pires, do Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram, as chamas já haviam se espalhado por todo o quarto.

Para evitar que o incêndio se alastrasse para as casas vizinhas, foi necessário o combate com duas viaturas. Além disso, moradores locais também ajudaram no combate às chamas antes da chegada dos bombeiros.

Os bombeiros suspeitam que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito ou algum problema relacionado à rede elétrica. Felizmente, não houve feridos no incidente.

