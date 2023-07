“Bairro Pinheirinho poderá ter Polo Gastronômico: Projeto de lei é discutido na Câmara Municipal de Curitiba”

Polo Gastronômico no Bairro Pinheirinho: Incentivando o Desenvolvimento Local

O bairro Pinheirinho, localizado na região sul da capital paranaense, poderá contar em breve com um Polo Gastronômico. O projeto de lei, apresentado pelo vereador Mauro Bobato (Pode), está em discussão na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) com o objetivo de impulsionar o comércio local.

O Polo Gastronômico do Pinheirinho abrangerá a rua Nicola Pellanda, no trecho entre as ruas Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração e Celeste Tortato Gabardo. A proposta visa alcançar os seguintes objetivos:

Livre trânsito de veículos e pedestres;

Melhorias na segurança, iluminação e calçadas;

Harmonia estética;

Sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes;

Repressão ao comércio ambulante irregular;

Apresentações artísticas, eventos culturais e gastronômicos.

A ideia principal é dar maior visibilidade ao comércio gastronômico e impulsionar o desenvolvimento da região. De acordo com estimativas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) de 2021, o Pinheirinho possui uma população de 51.317 habitantes.

Se o projeto for aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, a lei entrará em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

Fonte: www.bandab.com.br