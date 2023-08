Descubra o poder do Ômega 3!

Famoso por seu potencial em processos antiinflamatórios, agora é o mais novo aliado do esqueleto para combater a osteoporose. Estamos falando do Ômega 3, que é um ácido graxo essencial encontrado na natureza sob três variações: EPA, DHA, ácido alfalinolênico. Os dois primeiros estão disponíveis nos peixes de água fria, e o último em vegetais como linhaça e agrião. É necessária a ingestão de ômega 3 por meio dos alimentos ou como suplementos em cápsulas, pois essa substância não é produzida pelo corpo.

Pode surgir a pergunta: Por que os peixes de água fria são ricos em ômega 3? O salmão, a sardinha, a truta e o atum são os campeões, isso porque nas correntezas gélidas e profundas, esses peixes se alimentam de algas que contêm os precursores desta gordura.

Mas o ômega 3 também é encontrado em menores doses nos frutos do mar como camarões, mariscos e lagostas.



Esse badalado nutriente é também conhecido por sua vasta obra em benefício do cérebro e coração. Alguns estudos indicam que a ingestão do ômega 3 auxilia ainda na diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol total. É também importante sua ingestão no tratamento de alergias.

gazetadobairro.com.br