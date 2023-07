Descubra o incrível olfato dos cães

Existem dúvidas frequentes sobre algumas características caninas. Neste contexto iremos abordar dúvidas, como por exemplo: por que o focinho de cães é frio e úmido? Cães sentem calor? Existe olfato mais apurado do que de um cachorro?

Veja agora como o olfato deste animal interfere em seu comportamento.

Já tocou no focinho de um cão? É gelado e umedecido, e a explicação reside no fato de que eles não conseguem suar como nós, e, consequentemente, sentem muito calor. Então, como eles fazem para eliminar os fluidos corpóreos?

Os cães estão sempre ofegantes, esta é a maneira que eles encontram para se refrescar: a respiração rápida garante uma maior evaporação pelo nariz e ocasiona perda de calor.

Em se tratando do olfato, os cães não deixam nada a desejar, a espécie é dotada de narinas superpotentes. No que se refere às células olfativas (etmoidais), responsáveis pela percepção de odor, podemos dizer que os cães contam com um volume quatro vezes maior que as do homem. O nariz de um canino possui cerca de 200 milhões destas células, enquanto que nossas narinas, contam com apenas 5 milhões.

Toda essa dimensão é para garantir que seu melhor amigo sempre esteja atento quando você for preparar aquele prato especial. Não é por acaso que eles se desesperam quando estão com fome ou sentem faro de comida.