“Descubra o encantador jardim escondido no coração do Bigorrilho”

<title>Jardim Encantado no Bigorrilho - Notícias de Curitiba</title> <h1>Jardim Encantado no Bigorrilho</h1> <h2>Um refúgio de paz em meio à agitação urbana</h2>

Na correria do dia a dia, quem passa pela Rua Padre Anchieta, no Bigorrilho, talvez nunca tenha percebido que existe um cantinho que se diferencia dos outros. Ao subir por uma escada que acessa a Rua General Aristides Athaýde Júnior é possível conhecer o que alguns moradores do bairro chamam de jardim encantado. E talvez seja mesmo encantado. Porque esse lugar se destoa completamente do meio urbano. Ao pisar no último degrau e olhar para as diferentes plantas e flores que ali estão, é como se todo o barulho do trânsito e de todos os outros sons de uma cidade agitada fossem embora. <h3>Um projeto que nasceu na pandemia</h3> Com diversas borboletas e abelhas sem ferrão voando, o jardim transmite paz e calmaria. E ele só existe porque o professor de língua portuguesa Rubem Gomes Silva resolveu transformar aquele espaço no início da pandemia do coronavírus, em 2020. “Começou na pandemia. Eu tinha só aula online e me sobrava um pouco mais de tempo porque eu não precisava me locomover. Aí nesse tempo comecei a construir. A minha ideia era só na ribanceira, mas eu fui avançando e fui limpando”, relembra o professor. <h3>Um jardim cheio de vida</h3> E o que começou com algumas mudas no barranco que fica virado para a rua, hoje se tornou um jardim repleto de flores e plantas. No local é possível encontrar uma horta cheia de espécies: manjericão, manjerona, arruda, tomate, alecrim, hortelã, erva-doce, boldo, capim-limão. Tem também maracujá, framboesa e pitanga. E a lista, que é bem longa, continua. <h3>Um trabalho constante</h3> O carinho que Rubem tem pelo jardim é notável. O espaço conta com bancos para quem quiser descansar, placas que incentivam a cuidar do espaço, lixos para bitucas de cigarro e tem até sacolas para quem esqueceu de pegar uma para recolher as fezes do pet durante o passeio. Tudo isso foi montado e é mantido por ele. É um trabalho constante, pois como brinca o professor “não é só glamour, dá trabalho para manter”. Ele explica que todos os dias passa no jardim para varrer e dar uma rápida ajeitada. E na terça-feira ele consegue ficar mais tempo, já que é o único dia que não dá aula. <h3>Um refúgio para os moradores</h3> O jardim encantado influenciou até na escolha de um apartamento. A terapeuta e especialista em limpeza energética de ambiente Sineide Cisotto Netto, conhecida como Sissy, conta que se mudou para a região há um ano. Ela explica que quando precisou encontrar um apartamento para morar ficou preocupada, pois tem dois cachorros e sempre apreciou muito o contato com a natureza. Então um dia ela foi visitar um edifício no Bigorrilho e viu o jardim. Foi uma conexão instantânea. “Quando eu vim para cá e olhei esse jardim, falei: é aqui que eu vou morar!” <h3>Um lugar mágico</h3> A terapeuta revela que sente paz e gratidão toda vez que visita o jardim, o que acontece diariamente. “Você ter um lugar desse para respirar, pegar uma folhinha, cheirar e meditar. Não tem lugar melhor. A gente desce a escadinha e tem todo os bares, restaurantes e bancos. Mas o verde está aqui!”. E Sissy não deixa de elogiar o trabalho e esforço de Rubem. “É um lugar mágico, tem borboletas brancas, traz uma paz de espírito muito grande. E tem que ter muita gratidão pelo trabalho que ele [Rubem] faz”, afirma. <h3>Um projeto artístico</h3> Muito em breve, o jardim vai ganhar ainda mais cor com a pintura do muro que fica ao lado da escada, na Rua Padre Anchieta. O artista plástico Orion Ramos está montando um projeto, a pedido de Rubem. “É um muro artístico. Tem representatividade feminina, uma temática de música e outros elementos”, explica o artista. De acordo com ele, a ideia surgiu do professor e ele executou a arte. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: www.tribunapr.com.br