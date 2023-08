Festival Gastronômico Temporada de Inverno no Mercado Municipal Capão Raso de Curitiba: Delícias e diversão para aquecer o seu inverno!

Festival Gastronômico de Inverno no Mercado Municipal Capão Raso de Curitiba

O Mercado Municipal Capão Raso (MMCR) está promovendo o Festival Gastronômico Temporada de Inverno, que começou nesta quinta-feira (3/8). São 18 estabelecimentos oferecendo produtos e delícias de inverno com preços que variam de R$ 8 a R$ 56. O festival vai até o dia 26 de agosto.

Esse evento faz parte das comemorações dos 60 anos da Urbanização de Curitiba (Urbs), administradora do espaço. Além do festival, durante todo o mês, haverá shows musicais gratuitos, diversão para as crianças, desconto de 40% na tarifa da Linha Turismo e promoções nas lojas do Mercado Municipal Capão Raso, da Rua 24 Horas e na #CuritibasuaLinda.

O Festival oferece uma variedade de produtos, desde cafés e vinhos até sopas, ossobuco com polenta, caldos, yakissoba e massas, passando por hambúrgueres, espetinhos, cachorro quente e sobremesas como waffles de chocolate e nutella e milkshake de paçoca. Confira aqui o cardápio do festival.

“São pratos principais, lanches e sobremesas especiais de inverno e com preços acessíveis”, diz Elias Techy, gestor da área comercial da Urbs. A previsão é que o Festival gere um aumento de 10% no movimento de pessoas no Mercado. São esperadas 150 mil pessoas durante o mês de agosto.

Descontos e atrações

Além do festival, o Mercado contará com atrações musicais todos os sábados do mês e brinquedos infláveis para as crianças. Os lojistas também farão promoções, com descontos de até 30% para celebrar o aniversário da Urbs e o Dia dos Pais, comemorado em 13/8.

Programação gratuita

No próximo sábado (5/8), o Mercado será palco da abertura das celebrações de aniversário da Urbs, com uma programação especial gratuita das 10h às 18h. Haverá um show musical com a banda Bananeiras, além da apresentação da Família Folhas e uma exposição de táxis elétricos. Para as crianças, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de brinquedos infláveis.

Uma unidade do Urbs Móvel estará presente para oferecer serviços relacionados ao transporte coletivo, como confecção do cartão-transporte, desbloqueio, atualização e troca de limite dos cartões.

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso possui 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além de lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, através do cartão-transporte da Urbs. Os passageiros que saem do terminal podem acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem a necessidade de pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: Festival Gastronômico do Mercado Municipal Capão Raso

Data: 3/8 a 26/8

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

