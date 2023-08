Alerta: Soltura de balões preocupa moradores e comerciantes em bairro de Curitiba

Alerta sobre a soltura de balões em Curitiba

Moradores e comerciantes do bairro Mercês, em Curitiba, estão em alerta com a soltura de balões. O representante do grupo Mercês Mais Segura, Leonardo Sikorski, entrou em contato com a Banda B nesta quinta-feira (3) para fazer uma denúncia e também para avisar a vizinhança sobre o crime ambiental que essa prática representa.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento da queda de um balão perto do Parque Barigui, ocorrida no fim da noite desta quarta-feira (2). A queda desse enorme balão também provocou a interrupção de energia em mais de 17 mil domicílios, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Fazendinha, na capital.

Segundo Sikorski, nos últimos dois anos, houve um aumento significativo de balões não tripulados passando pelo bairro Mercês. Ele ressalta que a queda do balão perto do Parque Barigui ocorreu no meio de uma rua, causando transtornos aos moradores.

“Nós reparamos que um balão semelhante, com o mesmo desenho, caiu no bairro Fazendinha. A gente vê esta situação com extrema gravidade. Estamos orientando nossos moradores e comerciantes para que, ao perceberem os balões sobrevoando, liguem imediatamente às nossas forças de segurança (Polícia Militar, Guarda Municipal) e permitindo-os que eles façam o monitoramento dos balões. A mesma orientação vale para as quedas [dos balões]”, alerta Sikorski.

O membro do grupo Mercês Mais Segura teme que a queda dos balões em comércios e casas possa causar tragédias. Ele reforça o pedido para que a população denuncie essa prática criminosa e pede que, caso seja seguro, os moradores e comerciantes anotem as placas de possíveis veículos envolvidos e façam o resgate dos balões que caem nas ruas.

A soltura de balões é considerada um crime ambiental, de acordo com a legislação brasileira. A pena para esse crime é de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, conforme a Lei de Crimes Ambientais (9.605/98).

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também alerta sobre os perigos e o crime de soltar balões, prática ainda comum nas festividades de junho e julho. A manipulação desses artefatos é considerada crime ambiental e pode causar danos irreparáveis às famílias e ao meio ambiente.

Em 2022, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou quatro inquéritos policiais para investigar a soltura de balões em Curitiba.

A reportagem da Banda B procurou o município para obter um posicionamento sobre o que a população deve fazer caso se depare com a soltura de balões em Curitiba. A matéria será atualizada.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br