“Funcionário baleado em assalto: Polícia investiga possível co-autor do crime”

A polícia investiga assalto a mercado em Curitiba

Por Carol Nery e Djalma Malaquias em 03 de agosto, 2023 às 11h34.

Funcionário de mercado é baleado durante assalto

No bairro Xaxim, em Curitiba, um funcionário de um mercado foi baleado após um assalto ao estabelecimento. Durante a manhã desta quarta-feira (2), ele correu atrás do ladrão e acabou sendo atingido por dois tiros. Os disparos acertaram o tórax e o pescoço do colaborador, que está internado em estado grave na UTI do Hospital Evangélico.

O delegado João Marcelo Chagas, da Delegacia de Furtos e Roubos, informou que o funcionário será ouvido assim que apresentar melhora no quadro de saúde.

Investigação em andamento

De acordo com o delegado, o suspeito teria efetuado o roubo e fugido do mercado. Ao ouvir os gritos de alerta, o colaborador decidiu perseguir o criminoso. Foi nesse momento que o ladrão se virou e disparou três tiros, sendo que dois deles atingiram o funcionário.

A polícia já ouviu alguns funcionários que presenciaram o ocorrido e está realizando diligências para localizar possíveis câmeras de segurança que possam ter registrado o momento do assalto, além de identificar se houve algum veículo envolvido no apoio ao suspeito.

O valor levado do caixa do mercado foi estimado entre R$ 5 mil e R$ 6 mil. A polícia descarta a possibilidade de o suspeito ser um funcionário ou ex-funcionário do estabelecimento, mas não descarta a hipótese de que ele possa ter contado com a ajuda de um co-autor.

Denúncias anônimas

A população pode colaborar com informações sobre o caso por meio do telefone 197, da Polícia Civil.

Conclusão

A polícia está investigando o assalto ao mercado no bairro Xaxim, em Curitiba. Apesar de descartar a possibilidade de envolvimento de um funcionário, a hipótese de um co-autor não está descartada. A colaboração da população é fundamental para solucionar o caso.

