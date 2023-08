“Descubra como comer uma refeição completa e balanceada por apenas R$ 3 em Curitiba”

Como manter uma alimentação saudável fora de casa por apenas R$ 3

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) está empenhada em ensinar não apenas como manter uma alimentação saudável dentro de casa, mas também fora dela. No programa Restaurante Popular de Curitiba, a nutricionista e coordenadora técnica Morgiana Maria Kormann mostra como é possível ter uma refeição completa e balanceada por apenas R$ 3.

Conheça os restaurantes populares de Curitiba

A cidade de Curitiba conta com cinco unidades do Restaurante Popular, localizadas nos bairros Centro, Sítio Cercado, Pinheirinho, CIC e Jardim Botânico. Confira abaixo os horários de atendimento:

Restaurante Popular Matriz: das 10h30 às 14h

Restaurante Popular Sítio Cercado: das 11h às 14h

Restaurante Popular CIC/Fazendinha: das 11h às 14h

Restaurante Popular Pinheirinho: das 11h às 14h

Restaurante Popular Capanema: das 11h30 às 14h

Para desfrutar de uma refeição nos restaurantes populares, não é necessário fazer cadastro prévio ou agendamento. A nutricionista Morgiana Maria Kormann convida a todos para experimentarem essa opção acessível e saudável.

Por que o preço é tão baixo?

Muitas pessoas se perguntam como é possível oferecer uma refeição completa por apenas R$ 3 nos restaurantes populares de Curitiba. A resposta está no subsídio oferecido pela Prefeitura da cidade. O custo total do preparo de cada refeição é, em média, de R$ 10,40, e a Prefeitura subsidia R$ 7,40, permitindo que a população pague apenas os R$ 3 pelo almoço.

É importante ressaltar que, desde o ano passado, o município aumentou em 34% o subsídio com recursos públicos, visando garantir uma alimentação de qualidade para todos.

Cardápios planejados e apoio à agricultura familiar

Os restaurantes populares de Curitiba contam com nutricionistas que trabalham em conjunto para oferecer cardápios nutricionalmente completos e diversificados. Todos os dias, o prato é composto por arroz, feijão e proteína, além de salada, acompanhamento e sobremesa, que são escolhidos de acordo com a época do ano.

Uma das preocupações é utilizar alimentos de época, que são ricos em nutrientes. No mês de julho, por exemplo, batata salsa, banana, maçã e poncã estão em destaque. Além disso, esses alimentos são provenientes da agricultura familiar, o que garante uma alimentação livre de agrotóxicos e apoia os pequenos produtores.

Curitiba Viva Bem: qualidade de vida na Capital

O programa Restaurante Popular de Curitiba faz parte do Curitiba Viva Bem, uma política pública de promoção da qualidade de vida na Capital. A saúde e o bem-estar dos curitibanos são prioridades para a Prefeitura, que busca ampliar as ações em conjunto com todas as áreas da gestão pública.

