“Agosto Jovem: Programação especial para celebrar o Dia Internacional da Juventude em Curitiba”

Dia Internacional da Juventude: Programação especial em Curitiba

No dia 12 de agosto é celebrado o Dia Internacional da Juventude. Em comemoração a essa data, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) preparou uma programação especial durante todo o mês, com atividades nas dez regionais de Curitiba.

Palestras sobre Inteligência Emocional

Um dos destaques da programação serão as palestras sobre Inteligência Emocional. Essas palestras serão realizadas nos Espaços da Juventude de Curitiba, que serão lançados nos Centros da Juventude da cidade, localizados no Uberaba e Alto Boqueirão.

Atividades variadas

Além das palestras, ao longo do mês serão oferecidas diversas atividades, como rodas de conversa, leitura, visitas guiadas, cursos, teatro e oportunidades de aprimoramento nas áreas da cidadania, profissionalização, educação, saúde, cultura, esporte e sustentabilidade.

Campanha Agosto Jovem

A campanha Agosto Jovem foi lançada pela Assessoria Especial da Juventude com o objetivo de aproximar os jovens dos serviços e ações oferecidos pelas secretarias e demais órgãos públicos da Prefeitura. Essa campanha foi escolhida por conta das diversas datas comemorativas importantes para esse público, como o Dia Internacional da Juventude, o aniversário do Estatuto da Juventude (5/8) e o Dia do Estudante (11/8).

Lançamento dos Espaços da Juventude

No dia 31 de agosto, será realizado o lançamento dos dois primeiros Espaços da Juventude de Curitiba. Um estará localizado no Centro da Juventude Eucaliptos, na Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão, e o outro no Centro da Juventude Audi/União, na Rua João Henrique Hoffmann, 125, Uberaba. Esses espaços contarão com acesso à internet para que os jovens possam fazer cursos na co.liga, uma escola digital com aulas e oportunidades na economia criativa.

Jovens contra o aquecimento global

A juventude de Curitiba também será envolvida nas discussões sobre as mudanças climáticas. A Smelj proporcionará visitas guiadas à Fazenda Urbana, no Cajuru, e à Pirâmide Solar de Curitiba, na Caximba, dois importantes espaços da Prefeitura para aprender sobre questões climáticas. Além disso, os jovens participarão de uma corrida de orientação com temas da juventude no quartel do Boqueirão.

Ciclo de Palestras

O ciclo de palestras acontecerá nos Espaços da Juventude e abordará temas definidos pelos participantes das audiências da juventude. O palestrante será Heverton Anunciação, do Projeto Escola Sem Livros, que falará sobre Inteligência Emocional na juventude. As palestras ocorrerão no dia 7, no Centro da Juventude Eucaliptos, no dia 8, no Centro da Juventude Audi União, e no dia 23, no auditório do Núcleo Regional Curitiba da Secretaria do Estado da Educação, no Boqueirão.

Eleições e Audiência Juventude

No dia 5 de agosto, em comemoração aos dez anos do Estatuto da Juventude, a Smelj realizará as eleições dos representantes regionais para compor o Conselho Municipal da Juventude. Além disso, a última Audiência Juventude de 2023 está programada para o dia 9 de agosto, no Colégio Estadual Professor João Loyola, localizado na Rua Mário Gomes Cezar, 580, Pinheirinho.

Para mais informações sobre os serviços para a juventude, entre em contato com a Assessoria Especial da Prefeitura pelo telefone 3350-9122 ou pelo e-mail [email protected].

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com