Reforma no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco garante mais conforto e bem-estar para cães e gatos resgatados

Os cães e gatos que vivem no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), da Prefeitura de Curitiba, vão ganhar espaços mais confortáveis. O Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, está fazendo uma ampla reforma no Crar e requalificando todos os recintos onde vivem os cães e gatos que foram resgatados das ruas ou foram vítimas de maus-tratos.

As obras estão na reta final e a Prefeitura investiu R$ 400 mil na requalificação do Crar. Segundo o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, essa é a maior obra desde o início do funcionamento do Crar.

Melhorias para os animais

“Os serviços foram feitos para melhorar a qualidade de vida dos animais que estão no Crar. Os recintos vão ficar mais espaçosos para os animais ficarem até serem adotados por uma família”, explicou Evaristo.

As reformas incluem pinturas, novos pisos, melhoria da iluminação, criação de solário para os gatos saírem para pegar sol e sistema para captação e reuso de água de chuva. “Também trocamos as grades por vidros nos canis, para as pessoas visualizarem melhor os animais que desejam adotar”, completou Edson Evaristo.

Adoção responsável

O Crar aloja cerca de 600 animais por ano e recebe visitas diárias de moradores que procuram cães e gatos para adoção.

Para adotar, é necessário ter um cadastro no site da Proteção Animal, com CPF, RG e comprovante de endereço, e assinar um termo de responsabilidade, com o comprometimento de que o animal irá para um lar apropriado. Todos os pets disponíveis são microchipados.

Campanha permanente de adoção

O Crar mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. O local funciona todos os dias, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão.

