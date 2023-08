Brasil empata com a Jamaica e está eliminada da Copa do Mundo

Reportagem: Fernando Plantes

A Seleção está eliminada da Copa do Mundo Feminina 2023, depois de uma atuação muito ruim contra a Jamaica, que culminou no empate em 0 a 0. As brasileiras deixam o torneio precocemente, depois de vencer apenas o Panamá, perder para a França e empatar o último jogo da fase de grupos.

O Brasil começou dominando o jogo, mas esbarrou na defesa bem posicionada da Jamaica, que travou as tentativas de finalização das brasileiras. Durante o primeiro tempo, a seleção brasileira tinha pressa para finalizar e não conseguiu fazer as melhores escolhas dentro da área. A goleira jamaicana, Spencer, não teve grandes perigos.

O Brasil manteve a posse de bola em todo o primeiro tempo, não deu espaço para as jamaicanas atacarem e a goleira, Lelê, fez a primeira defesa aos 31 minutos. A dificuldade das brasileiras foi a quantidade de erros de passe, deixando evidente o nervosismo. A seleção brasileira errou demais no primeiro tempo, principalmente nos últimos passes perto da área, e não conseguiu passar da defesa Jamaicana.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Brasil conseguiu construir a jogada de maior perigo do primeiro tempo. Ary Borges cruzou e Tamires chutou para o gol, mas Spencer fez uma boa defesa.

No intervalo, Pia Sundhage substituiu Ary Borges por Bia Zaneratto, mas a seleção seguiu com muita dificuldade e ansiedade e a técnica só voltou a fazer substituições faltando 10 minutos para o fim do jogo. Marta saiu para a entrada de Andressa Alves, Antônia foi substituída por Geyse e Duda Sampaio entrou no lugar de Luana.

Com o resultado, a Jamaica se classificou para as oitavas pela primeira vez na história. No outro confronto do Grupo F, a França goleou o Panamá por 6 a 3 e garantiu a classificação para as oitavas de final em primeiro grupo. O Panamá é outra sekeção eliminada com nenhuma vitória.

Curiosidade:

As jogadoras da Jamaica estão fazendo vakinha para cobrir os gastos na Copa do Mundo, pois não foram apoiadas pela federação e também por nenhuma empresa.

FICHA TÉCNICA

COPA DO MUNDO FEMININA

Terceira rodada – Primeira Fase

Local: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne

Público: 27.638 torcedores

Jamaica 0x0 Brasil

Jamaica:

Rebecca Spencer; Chantelle Swaby, Deneisha Blackwood, Allyson Swaby e Tiernny Wiltshire; Vyan Sampson, Drew Spence, Jody Brown e Cheyna Matthews (Tiffany Cameron); Khadija Shaw e Atlanta Primus.

Técnico: Lorne Donaldson

Brasil:

Lelê; Tamires, Rafaelle, Kathellen e Antonia (Geyse); Adriana, Luana (Duda Sampaio), Kerolin e Ary Borges (Bia Zaneratto); Debinha e Marta (Andressa Alves).

Técnico: Pia Sundhage

Cartões amarelos: Cleyna Matthews (J)

Árbitra: Esther Staubli (SUI).

Assistentes: Katrin Rafalski e Susann Küng (SUI).