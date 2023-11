“Descubra a mágica da Rua Iluminada da Família Moletta no Umbará: The Big Circus chega!”

Rua Iluminada da Família Moletta em Umbará

A Rua Iluminada da Família Moletta é um evento imperdível em Umbará, Curitiba. Com uma decoração encantadora, o local se transforma em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores, trazendo a magia do Natal para toda a família.

Informações sobre o evento

O evento acontece durante todo o mês de dezembro e é aberto ao público. Os ingressos custam R$25 para entrada inteira e R$12,50 para meia entrada.

The Big Circus

Além da Rua Iluminada, o evento também conta com a presença do The Big Circus, um circo itinerante que traz diversão e entretenimento para todas as idades. Com apresentações de malabarismo, acrobacias e palhaços, o circo é uma atração à parte e promete encantar o público.

